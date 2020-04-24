В Украине днями потеплеет до +24°

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Пятница, 24 апреля 2020, 21:18

В субботу, 25 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями, днем ​​местами дожди и порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла; днем 15-20°, на крайнем западе страны и побережье морей 12-17°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: В Украине 25 апреля облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​в западных, северных и местами в центральных областях небольшой, в Карпатах и ​​Прикарпатье умеренный дождь; местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом в западной части в северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​в Украине, кроме северных и восточных областей, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем ​​15-20°, на крайнем западе страны и побережье морей 12-17°.

 

26-27 апреля в Украине также будет облачно с прояснениями. 26 апреля дожди, ночью в северных и центральных областях значительные дожди; ночью в большинстве восточных, днем ​​в западных, Винницкой, Житомирской областях без осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем ​​10-15° тепла, на юге и востоке страны до 17°.

 

27 апреля в восточных, ночью и в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях небольшие, местами умеренные дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, в западных, большинстве северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла, на юге и западе страны 12-17°, на Закарпатье до 21°.

 

В Карпатах ночью 26 апреля небольшой дождь и мокрый снег, в остальное время без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-3°, температура днем ​​1-6° тепла.

Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, 26 апреля в Украине, 27 апреля в восточной части порывы 15-20 м/с.

28-29 апреля, по прогнозам синоптиков, в Украине преимущественно без осадков, лишь днем ​​29 апреля на западе страны небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 3-9° тепла; днем 28 апреля 13-19°, в западных областях, 29 апреля в Украине 16-22°.

 

30 апреля - 4 мая в Украине ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы, только 30 апреля - 1 мая в восточных и южных, 2 мая в восточных областях без осадков. Температура ночью 3-9° тепла, днем ​​15-21°, на юге и востоке страны местами до 24°.

 

В столичном регионе 25 апреля облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь, по области местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 8-10° тепла, днем ​​17-19°, по области - ночью 5-10° тепла, днем ​​15-20°.

26-27 апреля в Киеве облачно с прояснениями. 26 апреля ночью значительный, днем ​​небольшой дождь; ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; температура ночью 4-9° тепла, днем ​​10-15°. 27 апреля в столице без осадков; ветер северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла.

28-29 апреля, по прогнозу синоптиков, в Киеве без осадков, температура ночью 3-8° тепла; днем 28 апреля 13-18°, 29 апреля 16-21°.

Темы: Украина погода


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