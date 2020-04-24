В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч

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Пятница, 24 апреля 2020, 23:11

Более 50 тысяч человек в США умерли после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает сайт Worldometers, анализирующий данные о коронавирусе, передает "Европейская правда".

Число пациентов, умерших от последствий болезни COVID-19 в США, достигло в пятницу 50 939 человек.

На Соединенные Штаты, таким образом, приходится более четверти от общего числа смертей от COVID-19 в мире.

В целом коронавирус обнаружили у 894475 жителей США. Это почти треть от всех зафиксированных случаев в мире.

Вылечились уже более 90 тысяч человек.

Напомним, высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель раскритиковал реакцию США на пандемию, отметив, что это создало угрозу для жизни людей.

Темы: США коронавирус жертвы


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