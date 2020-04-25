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В Киеве мужчина избил и прострелил ноги полицейскому

Суббота, 25 апреля 2020, 15:52
В Киеве мужчина избил и прострелил ноги полицейскому
фото полиции

В Оболонском районе Киева мужчина нанес огнестрельные ранения полицейскому, нарушитель задержан.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Возвращаясь вечером со службы домой, сотрудник уголовного розыска Оболонского управления полиции заметил подозрительного мужчину, который слонялся между машин на парковой площадке.

Полицейский для предупреждения преступления решил проследить за неизвестным и стал на обочине дороги. Злоумышленник заметил, что за ним наблюдают и начал угрожать.

После того, как оперативник предъявил удостоверение работника полиции, злоумышленник ударил его в лицо и начал убегать. Полицейский побежал за злоумышленником и догнал его на улице Вышгородской, где между ними началась драка.

 

В ходе потасовки преступник достал оружие и произвел четыре выстрела в сторону сотрудника полиции. В этот момент на место происшествия подъехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, которые задержали правонарушителя на месте".

Детали: Полицейского госпитализировали с огнестрельными ранениями ног.

 

У 28-летнего правонарушителя, который был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователи изъяли устройство для отстрела резиновых пуль.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За содеянное нападающему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Украинская правда
Темы: полицияКиевнападение
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