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Италия возобновит работу предприятий 4 мая, школы закрыты до сентября

Воскресенье, 26 апреля 2020, 15:37
Италия возобновит работу предприятий 4 мая, школы закрыты до сентября

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в воскресенье, что школы в стране откроются только в сентябре, но многие предприятия возобновят работу с 4 мая, когда страна выйдет из крайне жесткого карантина, введенного из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В начале следующей недели Конте подробно расскажет о том, как Италия будет смягчать самый длинный в мире карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, сказал премьер в интервью La Repubblica.

По данным СМИ, речь идет об осторожном плане, предусматривающем постепенное снятие ограничений в течение следующего месяца.

Конте заявил, что его правительство "позволит 4 мая возобновить работу большому количеству компаний - от производителей до строителей".

"Мы не можем продолжать этот (жесткий) карантин - мы рискуем нанести слишком большой ущерб социально-экономической структуре страны", - сказал Конте.

Он отметил, что восстановление обучения в школах раньше чем в сентябре невозможно, поскольку многие учителя старшего возраста и есть большой риск их заражения.

Многие итальянцы очень обеспокоены тем, когда они наконец смогут гулять в парках и выходить на пробежки, не будучи оштрафованными полицией. Немало итальянцев превратили свои крыши в импровизированные спортивные залы и даже теннисные корты, чтобы избежать психологического напряжения.

"Мы пока не в состоянии восстановить полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешнего строгого режима. Мы позаботимся о том, чтобы предоставить большую свободу передвижения при сохранении гарантии предотвращения и сдерживания заражения", - сказал Конте.

По сообщениям СМИ, правительство может позволить людям свободно передвигаться по городам, но ограничит движение населения между 20 регионами страны.

Официальное число погибших в Италии от коронавируса составляет 26 384 человека. Но количество случаев новых инфекций уменьшилось, и Италия считает, что уровень заражения позволяет безопасно восстановить некоторые виды деятельности.

Темы: Италиякарантинкоронавирус
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