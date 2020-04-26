Британия зафиксировала резкое снижение смертности от коронавируса

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Воскресенье, 26 апреля 2020, 18:09

Англия, Шотландия и Уэльс сообщили о значительно меньшем количестве чем вчера новых случаев смертей, связанных с коронавирусом, в больницах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Подавляющее большинство смертей произошли в Англии - там было подтверждено 336 случаев по сравнению с 711, зарегистрированными вчера. Общая цифра умерших в больницах региона составляет 18 420 человек.

Шотландия сообщила о 18 случаях смерти от коронавируса в больницах, и их общее количество достигло 1249. Шотландия сообщила об 47 смертях в субботу.

Уэльс сообщил об еще 14 смертельных случаях в больницах, общее количество достигло 788. Уэльс сообщил о 23 смертях в субботу.

Чиновники Северной Ирландии еще не объявили свои последние данные.

Эксперты предостерегают от чрезмерного внимания к ежедневным данным и советуют людям больше принимать во внимание недельную динамику цифр. Кроме того, иногда в выходные дни может происходить задержка в отчетности.

Министерство здравоохранения пока не обнародовало общие воскресные данные по всей Британии.

Напомним, в среду, 22 апреля, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.

Темы: Британия коронавирус эпидемия


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