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Украина поднялась в рейтинге расходов на оборону сразу на 6 позиций

Понедельник, 27 апреля 2020, 09:26

Глобальные военные расходы в прошлом году выросли больше всего за десятилетие, а Германия стала лидером по этим расходам в Европе, Украина тоже увеличила расходы, поднявшись с 41 на 35 место.  

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году, пишет "Европейская правда".

Общая сумма военных расходов за 2019 год представляет собой увеличение на 3,6% по сравнению с 2018 годом и наибольший ежегодный рост расходов с 2010 года.

В пятерку стран, которые тратили в 2019 году на оборону больше и на долю которых приходилось 62% расходов, вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Это первый случай, когда две азиатские страны вошли в тройку тратящих на оборону больше всего.

Германия по военным расходам лидирует в Европе. 

 

Военные расходы Германии выросли на 10% в 2019 году, до 49,3 миллиарда долларов. Это было наибольший рост расходов среди 15 стран.

"Рост военных расходов Германии частично можно объяснить восприятием увеличенной угрозы со стороны России, которое разделяют многие члены НАТО", – говорит Диего Лопес Да Силва, научный сотрудник SIPRI.

"В то же время, однако, военные расходы Франции и Великобритании оставались относительно стабильными", – добавил он.

Резко выросли военные расходы стран НАТО в Центральной Европе: например, расходы Болгарии выросли на 127%, главным образом за счет оплаты новых боевых самолетов, и Румынии – на 17%. Общие военные расходы всех 29 государств-членов НАТО в 2019 году составили 1,035 трлн долларов.

В 2019 году Россия стала четвертой в мире по военным расходам, увеличив их на 4,5%, до 65,1 миллиарда долларов. "При 3,9% ВВП бремя военных расходов России было одним из самых высоких в Европе в 2019 году", – говорит Александра Куимова, научный сотрудник SIPRI.

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Темы: ГерманияНАТОУкраинаоружие
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