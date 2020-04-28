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Вятрович дал ГБР показания о форуме памяти жертв Голодомора

Вторник, 28 апреля 2020, 13:35
Вятрович дал ГБР показания о форуме памяти жертв Голодомора

Бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович дал показания в Государственном бюро расследований как свидетель по делу о средствах, потраченных на проведение в 2018 году Международного форума памяти жертв Голодомора.

Источник: комментарий Вьятровича журналистам после допроса, "Укринформ"

Прямая речь: "Я надеюсь, что мои достаточно четки показания дали понять, что дела как такового не существует. Оснований для того, чтобы вести это дело вообще нет. Эти несколько десятков страниц, которые были у следователя, проводившего допрос, собранные по состоянию на теперь, – это, к сожалению, зря потраченное его время, потому что он, оказывается, занимается этим несколько месяцев.

И сейчас этот допрос – чуть больше часа – это так же, к сожалению, потраченное мое время. Я надеюсь, что и я, и господин следователь сможет использовать свое время более эффективно и рационально на благо Украины...

Я подчеркивал, что форум проходил во исполнение указа президента от 2016 года, во исполнение соответствующего распоряжения Кабинета министров 2017 года, приказов Украинского института национальной памяти. Это было юбилейное мероприятие к 85 годовщине Голодомора, в котором приняло участие порядка 700 человек, из них десятки людей – известные исследователи из-за рубежа".

Детали: Вятрович не видит оснований для повторного допроса.

В Facebook он также написал: "Проинформировал следователя, для чего и как мы организовали международный форум памяти жертв Голодомора. Уверен, что предоставленной информации должно быть достаточно, чтобы закрыть это бессмысленную дело и не тратить ни моего времени, ни средств и времени Государственного бюро расследований"

Предыстория:

  • 15 апреля Владимир Вятрович сообщил, что его вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля по инициированной Максимом Бужанским делу о проведении международного форума, посвященного 85-й годовщине памяти жертв Голодомора. 28 апреля он пришел на допрос.
  • В ноябре 2019 года народный депутат Максим Бужанский (фракция партии "Слуга народа") сообщил в Telegram, что обратился к правоохранителям с заявлением о том, что экс-глава УИНП Владимир Вятрович якобы присвоил часть денег Института, потраченных на проведение Международного форума памяти жертв Голодомора.

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Темы: ГБРголодомор
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