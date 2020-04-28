Коронавирус в Италии: число инфицированных превысило 200 тысяч человек
В Италии количество людей, которые были инфицированы коронавирусом, с начала эпидемии превысило 200 000 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.
За 24 часа зафиксировано 2100 новых случаев, тогда как днем ранее было 1730 и это был самый низкий показатель новых случаев с 10 марта.
С начала эпидемии коронавируса не менее 201 505 человек заразились вирусом.
Также сообщается о 382 умерших среди инфицированных (вчера было 333). Общее количество умерших возросло до 27 359 человек.
В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.
Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1863 человека - на 93 меньше, чем вчера. 2316 человека вылечились от коронавируса за последние сутки, это более чем на 600 больше, чем вчера. Всего с начала эпидемии выздоровели 68 941 человек.
В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 105 205 человек. Количество увеличивается до 201 505 - как уже упоминалось выше, если в подсчете учитываются также умершие и те, кто вылечился