Кабмин готов к переговорам со странами, которые хотят пригласить украинских работников

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Среда, 29 апреля 2020, 19:37

Украинское правительство готово к переговорам со странами, которые захотят пригласить украинских работников.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщила пресс-секретарь премьер-министра Дениса Шмыгаля Ольга Куришко.

"Правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время встречи с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин", - рассказала она.

Координировать эту работу должен правительственный Офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Важным условием является легальное трудоустройство украинских работников на срок не менее 3 месяцев, "с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда".

"По состоянию на сейчас, правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии", - отметила Ольга Куришко.

Она добавила, что Кабинет министров не запрещал украинцам выезжать за границу с целью работы, а ограничения авиасообщения связаны с карантинными мероприятиями.

В то же время, как ранее сообщала "Европейская правда", Финляндия может отказаться от украинских работников – через противоречивые заявления из Киева о том, что Украина хочет "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий". В страну смог прибыть только один чартер, хотя ожидали прибытия около 1500 работников. 

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос о прибытии сезонных работников из Украины и будет принимать решения, исходя из текущей эпидемической ситуации. 

Раньше глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о необходимости украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично". 

На прошлой неделе в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что заробитчане являются "обученной в Европе рабочей силой" и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".

Темы: Украина Шмыгаль Кабинет министров


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