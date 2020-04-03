Соратник Коломойского приезжал в Офис президента перед голосованием "антиколомойского" закона — СМИ

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Пятница, 3 апреля 2020, 00:39

Бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич накануне голосования за так называемый "антиколомойський" законопроект трижды посещал Офис президента, где встречался с руководителем ОП Андреем Ермаком.

Источник: материал "Схем", Радио Свобода

Детали: Журналисты зафиксировали, как Тимур Миндич посещал Офис президента 20, 23 и 27 марта этого года - как раз в тот период шло обсуждение и подготовка к голосованию Верховной Радой законопроекту, который делает невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам и принятие которого является требованием Международного валютного фонда.

Сам Тимур Миндич назвал свой визит в Офис президента "негосударственными" делами. Позже он заявил, что его визит на Банковую связан с желанием помочь в борьбе с распространением коронавируса.

Прямая речь Тимура Миндича: "Я пришел туда по поводу того, чтобы помочь и предоставить свою помощь, как человек, как друг, как гражданин в связи с коронавируса. У меня есть опыт организации доставки пакетов, продуктов и так далее".

Темы: Офис президента Коломойский Андрей Ермак


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