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Самоизоляция по-новому: в магазин и аптеку выходить не дальше, чем 2 км от дома

Пятница, 3 апреля 2020, 15:07
Самоизоляция по-новому: в магазин и аптеку выходить не дальше, чем 2 км от дома
Радио Свобода

Людям на самоизоляции, о которых некому позаботиться, будет разрешено выходить в масках за продуктами и лекарствами не более чем на 2 километра от дома.

Источник: постановление правительства от 2 апреля, обнародованное на официальном сайте

Детали: Самоизолироваться должны те, кто у кого есть подозрение на коронавирус или контактировавшие с больным, также больные COVID-19, не требуюющие госпитализации и люди старше 60 лет (кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID- 19 или обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры).

 

Они обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают.

Если такие люди не имеют никого, кто может о них позаботиться, им разрешено посещать магазины и аптеки в радиусе 2 километров от места самоизоляции - но только в масках или респираторах без клапана выдоха.

Также разрешается два раза в день выгуливать домашних животных.

В общем Кабинет министров планирует собрать сведения о лицах на самоизоляции и обсервации и мониторить, как они придерживаются этого режима.

В частности Министерству цифровой трансформации поручено до 5 апреля 2020 года разработать соответствующий электронный сервис.

В мобильное приложение будет вноситься информация о фамилии, имени, отчества лица, дате рождения человека, месте самоизоляции и средства связи (номер телефона), проживает ли человек сам, или есть возможность заботы о нем другими лицами в период самоизоляции. С согласия лица также вносятся краткие сведения о хронических заболеваниях и состоянии здоровья на время самоизоляции.

Люди, которые нуждаются самоизоляции, могут внести самостоятельно информацию в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг, если будут иметь такую техническую возможность.

За предоставление ложных сведений о месте своей самоизоляции, информации о средствах связи, несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, что привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти третьих лиц, к уголовной ответственности.

 

Напомним: С понедельника, 6 апреля, в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, гулять в парках и ходить в общественных местах без маски.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничительные меры начнут ослаблять в конце апреля.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирус
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