С 6 апреля в Украине запрещается ходить без документов и более чем по двое

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Пятница, 3 апреля 2020, 13:10

С понедельника, 6 апреля, в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, гулять в парках и ходить в общественных местах без маски.

Источник: Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля

Дословно: "Запрещено с 6 апреля перемещения группой более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей)".

Детали: Также с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора.

Кроме того, запрещается посещать спортивные и детские площадки, парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые или прибрежные зоны (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости).

Запрещается находиться на улице без документов, находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения родителей.

Также нельзя самовольно покидать место обсервации или изоляции.

 

Дополняется...

Украинская правда
Темы: карантин коронавирус Covid-2019 Украина Кабинет министров


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