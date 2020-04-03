С понедельника, 6 апреля, в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.

Источник: Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля

Дословно: "Запрещено с 6 апреля перемещения группой более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей)".

Детали: Также с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора.

Кроме того, запрещается, с момента публикации постановления Кабмина, посещать спортивные и детские площадки, парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые или прибрежные зоны (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости).

Запрещается находиться на улице без документов, находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения родителей.

Также нельзя самовольно покидать место обсервации или изоляции.

Текст соответствующего постановления уже опубликовали на сайте правительства.

Что было раньше: По словам премьера, ограничительные меры начнут ослаблять в конце апреля: "Сначала на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта".

В то же время, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать, а для пожилых людей, студентов и школьников карантин продлят.

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