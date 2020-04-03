С 6 апреля в Украине запрещается ходить более чем по двое
С понедельника, 6 апреля, в Украине запрещается двигаться группами более 2 человек, ходить в общественных местах без маски, а также запрещено гулять в парках.
Источник: Telegram-канал премьера Дениса Шмыгаля
Дословно: "Запрещено с 6 апреля перемещения группой более чем два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей)".
Детали: Также с 6 апреля запрещается находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора.
Кроме того, запрещается, с момента публикации постановления Кабмина, посещать спортивные и детские площадки, парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые или прибрежные зоны (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости).
Запрещается находиться на улице без документов, находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения родителей.
Также нельзя самовольно покидать место обсервации или изоляции.
Текст соответствующего постановления уже опубликовали на сайте правительства.
Что было раньше: По словам премьера, ограничительные меры начнут ослаблять в конце апреля: "Сначала на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта".
В то же время, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать, а для пожилых людей, студентов и школьников карантин продлят.
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Напомним:
- Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине объявлен карантин, который действует с 12 марта по 24 апреля как минимум.
- Власти сначала запретила массовые собрания, дальше остановила общественный транспорт, а потом ввели еще более жесткие ограничения – в частности, не гулять в парках, на детских и спортивных площадках. В Киеве спортивные и детские площадки закрыли еще раньше.
- 1 апреля Кабмин обнародовал перечень новых ограничений: на время карантина запрещено находиться без медицинской маски в общественных местах, ходить по улицам больше, чем двум (за исключением сопровождения детей), посещать парки и скверы (за исключением выгула собак), посещать спортивные и детские площадки, проводить массовые (более 10 человек) меры.
- По состоянию на 10.00 3 апреля в Украине в целом подтвердили 942 случая заболевания COVID-19, из них 23 случая - летальные, 19 человек выздоровели.