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Украина посылает в Италию бригаду украинских врачей и партию спирта

Пятница, 3 апреля 2020, 20:23
Украина посылает в Италию бригаду украинских врачей и партию спирта

Президент Владимир Зеленский подписал указ о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса.

Источник: сообщение на сайте главы государства

Детали: Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, другая - Министерством внутренних дел.

Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.

К тому же на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Прямая речь Зеленского: "У враче будет лучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь...

Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии".

Позже в видеообращении к украинцам Зеленский сообщил, что группа медиков отправится в Италию уже в субботу, 4 апреля, а вернется через две недели.

Предыстория:

  • На селекторном совещании у Зеленского министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.
  • По состоянию на 31 марта в Италии 105 792 человека заразились коронавирусом.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийИталиякоронавирусгуманитарка
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