Украина посылает в Италию бригаду украинских врачей и партию спирта
Президент Владимир Зеленский подписал указ о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса.
Источник: сообщение на сайте главы государства
Детали: Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, другая - Министерством внутренних дел.
Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона - проживание и питание.
К тому же на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.
Прямая речь Зеленского: "У враче будет лучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь...
Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии".
Предыстория:
- На селекторном совещании у Зеленского министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.
- По состоянию на 31 марта в Италии 105 792 человека заразились коронавирусом.