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Над одной станцией столичного метро напишут "Бабий Яр"

Пятница, 3 апреля 2020, 18:30
Над одной станцией столичного метро напишут Бабий Яр

КП "Киевский метрополитен" дополнит графические указатели в вагонах метро зеленой линии и на станции Дорогожичи информацией о выходе в Национальный историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Источник: заместитель начальника Киевского метрополитена Владимир Зеля, которого цитирует пресс-служба Украинского института национальной памяти

Прямая речь Зели: "При печати нового тиража линейных схем, для последующего размещения их в подвижном составе зеленой линии Киевского метрополитена, соответствующее обозначение "заповедник "Бабий Яр" будет нанесено над станцией "Дорогожичи"; сделана надпись на украинском и английском языках.

В рамках дальнейшей реализации новой системы навигации пассажиров на станции "Дорогожичи" также предполагается размещение навигационных панелей с нумерацией выходов и дополнения указателей вышеуказанной информацией ".

Детали: Именно УИНП выступал с инициативой сохранить историческое название станции - Дорогожичи, но дополнительно информировать о выходе в Национальный историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Что было раньше: Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста" Бабий Яр "и общественная организация "Марш памяти" обратились к столичной власти с предложением переименовать станцию метро "Дорогожичи" на станцию "Бабий Яр".

Как отмечают инициаторы, такой шаг станет данью памяти и уважения к героизму всех жертв Бабьего Яра, а также всех пострадавших от этой трагедии.

Представители фонда подчеркивают, что это место ежегодно посещают десятки тысяч людей со всего мира. Кроме того, в будущем на территории Бабьего Яра будет построен Мемориальный центр, где кроме мемориала будут музейная, образовательная, научно-исследовательская части.

В Благотворительном фонде также отметили, что готовы взять на себя финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования.

В КГГА ответили, что решение о переименовании станции метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр" зависит от результатов электронного голосования на  официальном портале Киева.

Украинская правда

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Темы: Киевметро
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