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В Украине количество больных COVID-19 перевалило за тысячу

Пятница, 3 апреля 2020, 22:03
В Украине количество больных COVID-19 перевалило за тысячу

В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 175 человек.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Украинская правда
Темы: коронавирускарантинэпидемия
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