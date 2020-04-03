В Украине количество больных COVID-19 перевалило за тысячу

В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений на коронавирус, за последние сутки заболело рекордное количество - 175 человек.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 23 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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