Приватбанк подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд

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Пятница, 3 апреля 2020, 22:21

Приватбанк подал на Кипре новый иск против бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 5,5 миллиарда долларов.

Источник: член набсовета Приватбанка Роман Сульжик в эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Два часа назад Приватбанк подал новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев Приватбанка господ Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 миллиардов долларов".

Детали: Он объяснил, что этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в Приватбанке с 2013 по 2016 годы, и в этот раз они делали это не одни. Теперь вместе с Коломойским и Боголюбовым отвечать будут один из бывших членов правления банка, а также две компании на Кипре.

Как сообщается на сайте Приватбанка, речь идет о Тимуре Новикове и кипрских компаниях - PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

В банке считают, что их схемы имеют все признаки мошенничества и отмывания средств.

Дословно: "Иск банка касается двух серий трансакций, которые, как утверждает банк, были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию его бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям, которые принадлежали и/или контролировались господином Коломойским и господином Боголюбовым, в соответствии с кредитными договорами, которые, как считает банк, являются мнимыми и ни один из которых не был погашен".

Детали: По информации финучреждения, такие сделки включали схему, по которой 2,34 млрд долларов были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами банка - Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по 30 млн долларов в течение четырех месяцев в 2013 году.

Этот иск является составной требований Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более 10 млрд долларов.

Дополняется...

Темы: Приватбанк Коломойский суд


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