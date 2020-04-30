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У Боснії за перевезення мігрантів затримали українця

Четверг, 30 апреля 2020, 12:12

У середу поліцейські співробітники Державного агентства розслідувань і захисту Боснії та Герцеговини заарештували у Мостарі громадянина України за підозрою у контрабанді людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Згідно із заявою агентства, під час обшуку транспортного засобу, за кермом якого був українець, було виявлено 8 людей. Вони виявилися мігрантами з Афганістану і Пакистану.

Транспортний засіб підозрюється у використанні при організації перевезення мігрантів та був конфіскований. 

Підозрюваний доставлений в приміщення агентства розслідувань і захисту. У справі розпочали розслідування. 

Темы: украинцыБосния
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