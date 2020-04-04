Во Франции умер зараженный коронавирусом украинец

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Суббота, 4 апреля 2020, 00:02

Во Франции от осложнений, вызванных COVID-19, умер 38-летний гражданин Украины.

Источник: руководитель консульско-правового отдела посольства Украины во Франции Николай Собко в комментарии Укринформу

Детали: По его словам, заражение коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти мужчины.

Он был с Тернопольщины. Сейчас решается вопрос о переправке тела на родину.

По состоянию на вечер 3 апреля во Франции зафиксировано 64 338 случаев коронавируса (на 5 233 больше, чем за предыдущие сутки), 6 507 человек умерли.

Напомним:

  • В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество - 175 человек.

Темы: коронавирус Covid-2019 Франция жертвы


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