Во Франции умер зараженный коронавирусом украинец
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Суббота, 4 апреля 2020, 00:02
Во Франции от осложнений, вызванных COVID-19, умер 38-летний гражданин Украины.
Источник: руководитель консульско-правового отдела посольства Украины во Франции Николай Собко в комментарии Укринформу
Детали: По его словам, заражение коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти мужчины.
Он был с Тернопольщины. Сейчас решается вопрос о переправке тела на родину.
По состоянию на вечер 3 апреля во Франции зафиксировано 64 338 случаев коронавируса (на 5 233 больше, чем за предыдущие сутки), 6 507 человек умерли.
Напомним:
- В Украине по состоянию на вечер 3 апреля зарегистрировали 1072 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество - 175 человек.
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