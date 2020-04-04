Пик заболеваемости коронавирусом может начаться уже через 10 дней – МОЗ

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Суббота, 4 апреля 2020, 13:09

При отсутствии более жестких карантинных мер пик заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине может начаться уже с 14 апреля.

Источник: замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу

Прямая речь: "Если мы не будем принимать более жестких ограничительных карантинных мер, то мы можем ожидать пик заболеваемости уже начиная с 14-15 апреля.

Это может привести к большому массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и большому количеству негативных последствий, в том числе летальных".

Что предшествовало: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые начнут действовать с 6 апреля.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус карантин Минздрав


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