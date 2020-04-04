Кабмин настаивает, что на улицу надо выходить в маске

Кабинет министров настоятельно рекомендует находиться на улице в медицинских масках.

Источник: разъяснение относительно новых ограничительных мер на период карантина, опубликованное в субботу на сайте Кабмина

Дословно: "В постановлении №211 говорится, что во всех общественных местах вы должны быть в маске или респираторе.

Общественное место – часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

Но! Перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в г. Киеве к общественным местам относятся также остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них; церкви и 50-метровая зона вокруг них; заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки; кинотеатры и прилегающая к ним территория; и тому подобное.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент вы можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"".

Детали: В Кабмине также рекомендуют детям не покидать дом без сопровождения взрослых.

Там пояснили, что в постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но даже подъезд и территория вокруг дома могут подпадать под определение общественного места.

Кроме того, в правительстве объяснили, зачем носить с собой документы, удостоверяющие личность.

Дословно: "Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции, или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина".

Детали: Также отмечается, что за нарушение правил карантина, в частности за поход в парк или отсутствие маски, могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен.

"А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", - добавили в Кабмине.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Что предшествовало: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые начнут действовать с 6 апреля.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире