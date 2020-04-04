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Киев покупает сотни единиц транспорта, чтобы вытеснить маршрутки – мэр

Суббота, 4 апреля 2020, 16:35
Киев покупает сотни единиц транспорта, чтобы вытеснить маршрутки – мэр

Киевская власть закупает новый общественный транспорт, чтобы со временем вытеснить из города маршрутки.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "После карантина мы будем запускать транспорт. Но на сегодня мы не можем отказаться вообще от маршруток, потому что они перевозят достаточно большое количество пассажиров.

Мы делаем все для того, чтобы сейчас "вытеснить" маршрутки. Поэтому закупаем сейчас 200 новых автобусов. Они уже проплачены, и в ближайшее время я буду готов их представить. Нами закуплено за последнее время около 70 новых, современных трамваев, более 100 троллейбусов.

То есть новым, современным транспортом с кондиционированием, с низким полом и с ценой меньше, чем в маршрутках, мы сделаем все для того, чтобы эти маршрутки вытеснить из Киева".

Детали: Кличко также рассказал, что на время карантина в Киеве выдано 250 тысяч пропусков для проезда общественным транспортом.

Ежедневно общественным транспортом в городе пользуются около 40 тысяч человек.

Мэр отметил, что имеющегося транспорта хватает, "чтобы люди не стояли и не было плотности", однако при необходимости власти готовы выпускать на маршруты больше транспорта.

Предыстория:

  • 17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве.
  • С 23 марта столица остановила почти весь общественный транспорт. До конца карантина в Киеве вход в транспорт, который будет курсировать по городу, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоКиевтранспорт
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