Киев остановил общественный транспорт – вход по спецпропускам
Столица остановила почти весь общественный транспорт и с 23 марта до конца карантина вход в транспорт, который будет курсировать, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей, в частности медработников.
Источник: пресс-служба КГГА
Дословно: "Ездить в транспорте можно только при наличии специального билета для проезда в городском транспорте, удостоверении личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты - медицинской маски".
В частности, в транспорт будут допускать медицинских работников, спасателей, полицию, работников сферы ЖКХ, работающих в продуктовых магазинах и аптеках.
Следить за порядком в транспорте будут работники полиции.
Так, в каждой единице наземного общественного транспорта будут присутствовать не менее двух работников Нацполиции и представитель общественного формирования "Муниципальная стража". Они будут проверять специальные билеты, удостоверения личности и наличие средств индивидуальной защиты.
Для перевозок в стратегически важных предприятий разработали маршруты для общественного транспорта:
Автобусные маршруты:
- № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская":
- № 114 "ул. Милославская - жел. вокзал "Центральный";
- № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст.м. "Политехнический институт"
- № 119 "ул. Кассиана - Контрактовая площадь";№ 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
- № 500 "ул. Северная - жел. вокзал "Центральный".
Троллейбусные маршруты:
- № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";
- № 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";
- № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
- № 91-Н "ул. Милославская - жел. вокзал "Центральный";
- № 92-Н "просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И.Сикорского.
Трамвайные маршруты:
- № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";
- № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
- № 14 "просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
- № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
- № 22 "ул. Перова - завод ЖБК";
- № 28-Д "просп. Ватутина - ст.м."Позняки".
Предыстория:
21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 23 марта общественным транспортом в столице смогут пользоваться только отдельные категории работников.
В частности транспортом смогут пользоваться работники предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. Это медработники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также сотрудники стратегических предприятий.
Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска.