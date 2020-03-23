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Киев остановил общественный транспорт – вход по спецпропускам

Понедельник, 23 марта 2020, 08:54
Киев остановил общественный транспорт – вход по спецпропускам

Столица остановила почти весь общественный транспорт и с 23 марта до конца карантина вход в транспорт, который будет курсировать, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей, в частности медработников.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "Ездить в транспорте можно только при наличии специального билета для проезда в городском транспорте, удостоверении личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты - медицинской маски".

В частности, в транспорт будут допускать медицинских работников, спасателей, полицию, работников сферы ЖКХ, работающих в продуктовых магазинах и аптеках.

Следить за порядком в транспорте будут работники полиции.

Так, в каждой единице наземного общественного транспорта будут присутствовать не менее двух работников Нацполиции и представитель общественного формирования "Муниципальная стража". Они будут проверять специальные билеты, удостоверения личности и наличие средств индивидуальной защиты.

Для перевозок в стратегически важных предприятий разработали маршруты для общественного транспорта:

Автобусные маршруты:

  • № 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская":
  • № 114 "ул. Милославская - жел. вокзал "Центральный";
  • № 118 "ст.м. "Черниговская" - ст.м. "Политехнический институт"
  • № 119 "ул. Кассиана - Контрактовая площадь";№ 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая";
  • № 500 "ул. Северная - жел. вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

  • № 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";
  • № 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";
  • № 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";
  • № 91-Н "ул. Милославская - жел. вокзал "Центральный";
  • № 92-Н "просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И.Сикорского.

Трамвайные маршруты:

  • № 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";
  • № 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";
  • № 14 "просп. Отрадный - Контрактовая площадь";
  • № 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";
  • № 22 "ул. Перова - завод ЖБК";
  • № 28-Д "просп. Ватутина - ст.м."Позняки".
 

Предыстория: 

21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 23 марта общественным транспортом в столице смогут пользоваться только отдельные категории работников.

В частности транспортом смогут пользоваться работники предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. Это медработники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также сотрудники стратегических предприятий.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска.

Украинская правда

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Темы: КиевкарантинкоронавирустранспортCovid-2019
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