Киев остановил общественный транспорт – вход по спецпропускам

Столица остановила почти весь общественный транспорт и с 23 марта до конца карантина вход в транспорт, который будет курсировать, будет осуществлять по спецпропускам для отдельных категорий людей, в частности медработников.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "Ездить в транспорте можно только при наличии специального билета для проезда в городском транспорте, удостоверении личности, а также при наличии средства индивидуальной защиты - медицинской маски".

В частности, в транспорт будут допускать медицинских работников, спасателей, полицию, работников сферы ЖКХ, работающих в продуктовых магазинах и аптеках.

Следить за порядком в транспорте будут работники полиции.

Так, в каждой единице наземного общественного транспорта будут присутствовать не менее двух работников Нацполиции и представитель общественного формирования "Муниципальная стража". Они будут проверять специальные билеты, удостоверения личности и наличие средств индивидуальной защиты.

Для перевозок в стратегически важных предприятий разработали маршруты для общественного транспорта:

Автобусные маршруты:

№ 56-Д "Просп. Палладина - ст.м. "Лыбидская":

№ 114 "ул. Милославская - жел. вокзал "Центральный";

№ 118 "ст.м. "Черниговская" - ст.м. "Политехнический институт"

№ 119 "ул. Кассиана - Контрактовая площадь";№ 220 "ул. Тростянецкая - ул. Медовая";

№ 500 "ул. Северная - жел. вокзал "Центральный".

Троллейбусные маршруты:

№ 7 "ул. Чернобыльская - ст.м. "Площадь Льва Толстого";

№ 16 "ул. Туполева - Майдан Независимости";

№ 30 "ул. Милославская - ул. Кадетский гай";

№ 91-Н "ул. Милославская - жел. вокзал "Центральный";

№ 92-Н "просп. Свободы - аэропорт "Киев" им. И.Сикорского.

Трамвайные маршруты:

№ 1 "Михайловская Борщаговка - станция "Старовокзальная";

№ 12 "Пуща-Водица - Контрактовая площадь";

№ 14 "просп. Отрадный - Контрактовая площадь";

№ 16 "ст.м. "Героев Днепра - Контрактовая площадь";

№ 22 "ул. Перова - завод ЖБК";

№ 28-Д "просп. Ватутина - ст.м."Позняки".

Предыстория:

21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 23 марта общественным транспортом в столице смогут пользоваться только отдельные категории работников.

В частности транспортом смогут пользоваться работники предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. Это медработники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, а также сотрудники стратегических предприятий.

Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска.