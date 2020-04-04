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При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение

Суббота, 4 апреля 2020, 20:14
При въезде в Киев и в магазинах будут мерить температуру – распоряжение

При въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную термометрию.

Источник: распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №12 от 4 апреля, сообщает пресс-служба КГГА

Детали: Данные ограничения действуют вместе с ограничениями, установленными распоряжением Кабинета министров от 2 апреля.

Прямая речь руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника: "С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные постановлением правительства №211. Также городские власти утвердили новый перечень мер, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни COVID-19".

Дословно: "Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте.

Не допускается въезд на территорию города Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками ОРЗ, кроме случаев направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию таких граждан".

"Гражданам, которые подлежат самоизоляции и/или обсервации запрещено самовольно покидать места самоизоляции и/или обсервации, в частности выезжать из Киева".

Детали: Кроме того, термометрию могут проводить в учреждениях продовольственной торговли.

Так, обеспечение входного санитарного контроля осуществляется путем визуального осмотра, а в случае необходимости проведения температурного скрининга (измерение температуры тела бесконтактным термометром, при наличии).

В случае выявления лица с признаками ОРЗ, повышением температуры тела такое лицо не допускается к посещению заведений и направляется в учреждение здравоохранения по месту обслуживания.

Также заведения продовольственной торговли и общественного питания должны обеспечить возможность использования антисептиков для посетителей, а также обеспечить посетителей достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания и при выдаче меню на вынос.

Кроме того, запрещается продажа незащищенных продуктов питания (разрешены к продаже только фасованные продукты и продукты в упаковке, напитки в герметично закрытых производителем емкостях).

Что предшествовало: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым усилил предыдущие правила и запреты карантина. Новые начнут действовать с 6 апреля.

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

 
инфографика КГГА
 
 

Украинская правда
Темы: Киевкарантинтранспортторговля
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