COVID-19: Трамп предупредил США о "сложной неделе" и "множестве смертей"

Президент США Дональд Трамп предупредил американскую общественность о следующей "сложной неделе", которая принесет много смертей из-за коронавируса в стране.

Источник: пресс-брифинг Трампа в Вашингтоне, сообщает "Укринформ"

Прямая речь Трампа: "Это, очевидно, будет сложная неделя. К сожалению, смертей будет много".

Детали: Вместе с тем президент США отметил, что летальных случаев "было бы больше, если бы не шаги, введенные федеральным правительством для смягчения последствий пандемии".

Предыстория:

Ранее Трамп заявил, что для борьбы с COVID-19 в Нью-Йорк отправят 1000 военных, среди которых будут медики. Он также сообщил, что рассматривается вариант отправки военных в другие штаты.