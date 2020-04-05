COVID-19: Трамп предупредил США о "сложной неделе" и "множестве смертей"

1109 просмотров
Воскресенье, 5 апреля 2020, 09:56

Президент США Дональд Трамп предупредил американскую общественность о следующей "сложной неделе", которая принесет много смертей из-за коронавируса в стране.

Источник: пресс-брифинг Трампа в Вашингтоне, сообщает "Укринформ"

Прямая речь Трампа: "Это, очевидно, будет сложная неделя. К сожалению, смертей будет много".

Детали: Вместе с тем президент США отметил, что летальных случаев "было бы больше, если бы не шаги, введенные федеральным правительством для смягчения последствий пандемии".

Темы: коронавирус США Трамп


powered by lun.ua
Материалы по теме
Диагностированных случаев COVID-19 уже 1,2 миллиона 5 апреля 2020, 06:35
За Стеной 5 апреля 2020, 06:00
Трамп направил в Нью-Йорк военных 5 апреля 2020, 04:55
Все новости
Главные новости
Диагностированных случаев COVID-19 уже 1,2 миллиона
В США уже более 300 000 заражений COVID-19
COVID-19: В Украине уже 1225 инфицированных, скончались 32
В Киеве без маски нельзя ходить даже по улицам и возле домов
Все новости
исследование

Половина украинцев ограничили выход из дома во время карантина

соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

Поиск по сайту
Архив
Весь архів