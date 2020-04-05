Учреждения для больных COVID-19 в областях будут пересмотрены – Ляшко

Заведения, которые ранее были определены как учреждения первой волны для приема больных коронавирусной болезнью в различных областях Украины, будут пересмотрены.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Прямая речь: "Со вчерашнего дня у нас на штабе были рассмотрены вопросы готовности учреждений здравоохранения ко встрече с COVID-19, особенно заведений первой волны, которых мы утвердили пока 240.

На штабе было сформировано 4 группы, в которые входят представители Минздрава, Национальной службы здоровья, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. И с сегодняшнего дня эти группы поехали по областям, чтобы пересмотреть правильность определения заведений, которые будут оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, а также предоставить практические рекомендации по обустройству заведений, а также правильности запуска санитарной сортировки".

Детали: Ляшко отметил, что в воскресенье утром посетил Броварскую центральную районную больницу, где введена санитарная сортировка на входе в заведение.

Он назвал это положительным примером и попросил всех руководителей учреждений здравоохранения взять его на вооружение.

Прямая речь: "Неделю назад мы развернули палаточные городки у инфекционных больниц, но в данном случае в Броварах это развернуто при входе на территорию больницы.

Сортируются все с подозрением на COVID-19, отходят в одну сторону, а все остальные, чтобы попасть в определенные отделения больницы, проходят температурный скрининг, дезинфекционную обработку и в дальнейшем движутся по определенным коридорам, чтобы не пересекались потоки больных с температурой, больных с травмами, а также врачи идут в отдельном направлении.

Это создает определенные неудобства на первом этапе, когда налаживается работа, но это вынужденные меры, которые позволят предотвратить распространение коронавирусной болезни и предотвратить занесение коронавирусной болезни в учреждения здравоохранения, где еще не находятся больные с подозрением на коронавирусную болезнь или коронавирусной болезнью".

Детали: Ляшко также отметил, что в субботу штабом по ликвидации чрезвычайных ситуаций обновлены требования к контрольно-пропускным пунктам, которые будут устанавливаться на въездах и выездах в каждую область.

Прямая речь: "Мы прописали, кто там должен находиться, какие меры осуществлять, как проводится скрининг, в том числе температурный и проверка документов".

Детали: Ляшко также подтвердил, что, по новому стандарту оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью, у всех умерших от пневмонии должен быть взят материал для проверки на коронавирус методом ПЦР.

Что предшествовало: 29 марта МОЗ Украины определил 240 медицинских учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19, состояние которых ухудшается.