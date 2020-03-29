МОЗ определил 240 больниц для госпитализации инфицированных COVID-19

МОЗ Украины определил 240 медицинских учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19, состояние которых ухудшается.

Источник: пресс-служба МОЗ Украины

Дословно: "Предусмотрено 240 медицинских учреждений на всей территории Украины ... Соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и одобрены руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения, рекомендованы НСЗУ совместно с Минздравом. Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов".

Детали: По данным, которые получила НСЗУ от указанных медучреждений, все они имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом.

В частности, в 240 заведениях предусмотрено 4189 мест для изоляции больных, 67 тыс. койко-мест, из них 11 000 - инфекционных, 1716 - койко-мест в отделениях интенсивной терапии. Количество аппаратов ИВЛ составляет 1868 единиц. В больницах работает 5855 врачей - анестезиологов (2161 врач), инфекционистов, терапевтов и педиатров (3700).

В Минздраве подчеркнули, что список больниц будет увеличиваться в случае необходимости.

Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью.

При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу, а при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, которая не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить "103".

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