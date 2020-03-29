МОЗ определил 240 больниц для госпитализации инфицированных COVID-19

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Воскресенье, 29 марта 2020, 21:59

МОЗ Украины определил 240 медицинских учреждений для госпитализации пациентов с COVID-19, состояние которых ухудшается.

Источник: пресс-служба МОЗ Украины

Дословно: "Предусмотрено 240 медицинских учреждений на всей территории Украины ... Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов".

"Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью".

Детали: В Минздраве подчеркнули, что список больниц будет увеличиваться в случае необходимости.

При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу, а при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, которая не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить "103". 

 

Украинская правда
Темы: коронавирус Минздрав


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