Пожар на Крещатике: Без электричества были Нацбанк, Украинский дом и ТРЦ

В результате пожара в кабельном коллекторе на ул. Крещатик от электроснабжения были отключены Нацбанк Украины, стадион "Динамо", Музей воды, гостиница "Днепр", ТРЦ "Глобус", Украинский дом, Арка дружбы народов и ТРК Киев, а также ряд жилых домов.

Источник: ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook

Дословно: "В 9:36 запитали Нацбанк. В 10:44 - 69 жилых домов и "Украинский дом". Подключили к дизельгенераторам ТРК "Киев", гостиницу "Днепр" и ТРЦ "Глобус".

Тушение пожара завершено. Далее работаем над восстановлением электроснабжения.

Детали: В компании отметили, что причины пожара неизвестны, их будет устанавливать специальная комиссия.

Полностью электроснабжение будет восстановлено после тушения пожара и проветривания коллектора, чтобы там могли работать люди.

По информации ДТЭК, в результате возгорания произошли технологические нарушения на 3 кабельных линиях напряжением 10 кВ, питающих стадион "Динамо", Музей воды.

В 6:41 из-за распространения пожара дополнительно отключили кабельные линии, питающие 4 жилых дома Музейного переулка, гостиница "Днепр", ТРЦ "Глобус", Украинский дом, Арку дружбы народов, ТРК Киев.

0 8:04 был отключен подстанцию ​​напряжением 35 кВ "Центральная". Без основного напряжения остался Национальный банк, который был запитан от дизельгенератора, Октябрьский дворец, 80 домов (ул. Шелковичная, Грушевского, Банковая, Лютеранская, Десятинная, Крещатик, Владимирская, Круглоуниверситетская).

В компании отмечали, что возможности запитать указанные объекты от резервных линий, чтобы не допустить риска подачи напряжения в месте тушения пожара, не было.

Предыстория:

Ранее стало известно, что из-за пожара в кабельном туннеле в центре Киева отключена телефонная связь в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах Киева.

Также от электроснабжения были частично отключены улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. В целом около 80 домов.