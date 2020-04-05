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Пожар на Крещатике: Без электричества были Нацбанк, Украинский дом и ТРЦ

Воскресенье, 5 апреля 2020, 11:59
Пожар на Крещатике: Без электричества были Нацбанк, Украинский дом и ТРЦ

В результате пожара в кабельном коллекторе на ул. Крещатик от электроснабжения были отключены Нацбанк Украины, стадион "Динамо", Музей воды, гостиница "Днепр", ТРЦ "Глобус",  Украинский дом, Арка дружбы народов и ТРК Киев, а также ряд жилых домов.

Источник: ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook

Дословно: "В 9:36 запитали Нацбанк. В 10:44 - 69 жилых домов и "Украинский дом". Подключили к дизельгенераторам ТРК "Киев", гостиницу "Днепр" и ТРЦ "Глобус".

Тушение пожара завершено. Далее работаем над восстановлением электроснабжения.

Детали: В компании отметили, что причины пожара неизвестны, их будет устанавливать специальная комиссия.

Полностью электроснабжение будет восстановлено после тушения пожара и проветривания коллектора, чтобы там могли работать люди.

По информации ДТЭК, в результате возгорания произошли технологические нарушения на 3 кабельных линиях напряжением 10 кВ, питающих стадион "Динамо", Музей воды.

В 6:41 из-за распространения пожара дополнительно отключили кабельные линии, питающие 4 жилых дома Музейного переулка, гостиница "Днепр", ТРЦ "Глобус", Украинский дом, Арку дружбы народов, ТРК Киев.

0 8:04 был отключен подстанцию ​​напряжением 35 кВ "Центральная". Без основного напряжения остался Национальный банк, который был запитан от дизельгенератора, Октябрьский дворец, 80 домов (ул. Шелковичная, Грушевского, Банковая, Лютеранская, Десятинная, Крещатик, Владимирская, Круглоуниверситетская).

В компании отмечали, что возможности запитать указанные объекты от резервных линий, чтобы не допустить риска подачи напряжения в месте тушения пожара, не было.

Предыстория:  

Ранее стало известно, что из-за пожара в кабельном туннеле в центре Киева отключена телефонная связь  в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах Киева. 

Также от электроснабжения были частично отключены улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. В целом около 80 домов.

Украинская правда

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Темы: Киевчрезвычайное происшествиепожар
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