Пожар на Крещатике: Без электричества были Нацбанк, Украинский дом и ТРЦ
В результате пожара в кабельном коллекторе на ул. Крещатик от электроснабжения были отключены Нацбанк Украины, стадион "Динамо", Музей воды, гостиница "Днепр", ТРЦ "Глобус", Украинский дом, Арка дружбы народов и ТРК Киев, а также ряд жилых домов.
Источник: ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook
Дословно: "В 9:36 запитали Нацбанк. В 10:44 - 69 жилых домов и "Украинский дом". Подключили к дизельгенераторам ТРК "Киев", гостиницу "Днепр" и ТРЦ "Глобус".
Тушение пожара завершено. Далее работаем над восстановлением электроснабжения.
Детали: В компании отметили, что причины пожара неизвестны, их будет устанавливать специальная комиссия.
Полностью электроснабжение будет восстановлено после тушения пожара и проветривания коллектора, чтобы там могли работать люди.
По информации ДТЭК, в результате возгорания произошли технологические нарушения на 3 кабельных линиях напряжением 10 кВ, питающих стадион "Динамо", Музей воды.
В 6:41 из-за распространения пожара дополнительно отключили кабельные линии, питающие 4 жилых дома Музейного переулка, гостиница "Днепр", ТРЦ "Глобус", Украинский дом, Арку дружбы народов, ТРК Киев.
0 8:04 был отключен подстанцию напряжением 35 кВ "Центральная". Без основного напряжения остался Национальный банк, который был запитан от дизельгенератора, Октябрьский дворец, 80 домов (ул. Шелковичная, Грушевского, Банковая, Лютеранская, Десятинная, Крещатик, Владимирская, Круглоуниверситетская).
В компании отмечали, что возможности запитать указанные объекты от резервных линий, чтобы не допустить риска подачи напряжения в месте тушения пожара, не было.
Предыстория:
Ранее стало известно, что из-за пожара в кабельном туннеле в центре Киева отключена телефонная связь в Деснянском, Днепровском, Дарницком, Оболонском и Подольском районах Киева.
Также от электроснабжения были частично отключены улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный. В целом около 80 домов.