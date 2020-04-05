В Запорожье транспорт будет работать, несмотря на постановление Кабмина – мэр

В Запорожье общественный транспорт будет работать в обычном режиме, несмотря на постановление Кабинета министров об ограничении его работы.

Источник: городской голова Запорожья Владимир Буряк в Facebook

Дословно: "Да, действительно, по информации Министерства здравоохранения, рекомендуется запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера вероятно правильная. Но! В то же время я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу.

Поэтому, посоветовавшись с юристами, я принял следующее решение – завтра весь общественный транспорт выходит на маршруты! Руководствуюсь Постановлением Кабинета министров Украины от 2 апреля 2020 № 255.

Еще раз: завтра большие автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать, как и раньше. Но обращаю ваше внимание, что в транспорте можно находиться только в маске или респираторе".

Детали: мэр Запорожья добавил, что если Кабинет министров выдаст новое постановление, власти города будет оперативно принимать соответствующие решения.

Что предшествовало: 2 апреля Кабмин принял постановление, которым ужесточил правила и запреты карантина с 6 апреля.

В частности, постановлением "запрещаются регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в частности пассажирские перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси".

В общественном и служебном транспорте предприятий разрешается перевозить только исчерпывающий перечень граждан.

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