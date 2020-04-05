На Буковине в реанимации двое детей с подозрением на коронавирус

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 16:14

По состоянию на 14:00 5 апреля в реанимационном отделении Черновицкой областной детской больнице находятся двое детей с подозрением на коронавирус.

Источник: Черновицкая ОГА

Дословно: "В реанимационном отделении областной детской больнице находятся двое детей с подозрением на коронавирус. Состояние их средне тяжелое, оба – на кислородной дотации".

Детали: Сообщается также, что в медицинских учреждениях области по состоянию на 5 апреля находятся трое пациентов в критическом состоянии, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Что предшествовало: По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксировано 1251 случай заболевания COVID-19. Из них в Черновицкой области – 220 (5 летальных).

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Украинская правда
Темы: коронавирус Черновицкая область


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