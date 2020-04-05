В Черниговской области от COVID-19 умер мужчина, день назад бежавший из больницы

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Воскресенье, 5 апреля 2020, 19:37

В Черниговской области от осложнений COVID-19 умер мужчина, который в ночь на субботу пытался убежать из больницы.

Источник: полиция Черниговской области

Дословно: "В ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение.

С момента оставления места обсервации до возвращения обратно мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты.

Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни".

Детали: В сообщении отмечается, что полиция продолжает нести службу по охране мест лечения больных COVID-19.

Что предшествовало: По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине зафиксирован 1251 случай заболевания COVID-19, 32 - летальный, 25 человек выздоровели. 

Узнать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире 

Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

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Украинская правда
Темы: коронавирус Черниговская область полиция


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