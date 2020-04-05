В Украине уже более 1300 случаев коронавируса, 37 летальных

По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья

Дословно: "В течение суток получено 83 сообщения о подтверждении COVID-19 по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров".

Детали: Всего зафиксировано 37 летальных случаев, 28 человек выздоровели.

Что предшествовало: По состоянию на 10:00 5 апреля в Украине был зафиксирован 1251 случай заболевания COVID-19, 32 - летальный, 25 человек выздоровели.

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