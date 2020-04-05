В Ужгороде COVID-19 заболела семья диакона
В Ужгороде коронавирусной болезнью заболела вся семья диакона.
Источник: Ужгородский городской совет
Детали: COVID-19 заболел диакон 1992 года рождения, его родители и жена. Болезнь у них подтверждена ПЦР-тестом.
В тяжелом состоянии сейчас отец диакона, мужчина 1956 года рождения.
Больные находятся в областной инфекционной больнице, за исключением жены священнослужителя, которая имеет легкую форму коронавируса и лечится амбулаторно, находится дома с маленьким ребенком.
Отмечается, что шестимесячный ребенок также болеет, ему тест будут делать в понедельник.
По словам диакона, последний раз он проводил службу в церкви 8 марта.
Что предшествовало: По состоянию на 22:00 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев COVID-19.
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