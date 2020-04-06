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Новые правила действуют: маски и документы – для выхода, людям старше 60-ти – изоляция

Понедельник, 6 апреля 2020, 08:41
Новые правила действуют: маски и документы – для выхода, людям старше 60-ти – изоляция

На время карантина в Украине запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора, передвигаться группой более двух, прогуливаться в парках и скверах, ходить по улицам без документов, а людей старше 60 лет правительство обязало к самоизоляции.

Источник: постановление Кабинета министров от 2 апреля

Детали: На прошлой неделе правительство решило усилить по всей стране карантин в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, но часть новых ограничений вступили в силу лишь теперь.

С 6 апреля на время карантина (как минимум до 24 апреля) запрещено:

- находиться в общественных местах без защитной маски или респиратора, которые можно сделать самому (поэтому по улицам лучше в принципе ходить, не снимая маску, разъяснил Кабмин);

- выходить на улицу больше чем двум людям вместе, кроме служебной необходимости или сопровождения детей/

Сразу со 2 апреля начали действовать также такие запреты:

- выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность;

- находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения взрослых;

- посещать учебные заведения всем, кроме их работников;

- посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком, а также в случае служебной необходимости;

- посещать спортивные и детские площадки;

- посещать учреждения социальной защиты, дома престарелых, интернаты, учреждения паллиативной помощи, психиатрические больницы;

- проводить культурные, спортивные и прочие мероприятия, кроме тех, которые обеспечивают работу местной или государственной власти (чиновники должны быть в защитных масках и придерживаться санитарных норм);

- работу заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, учреждений культуры и тому подобное;

- самовольно оставлять места обсервации (изоляции);

- посещать пункты размещения беженцев, кроме тех людей, кто оказывает им правовую помощь.

К самоизоляции обязали не только тех, кто заболел коронавирусом или контактировал с больным, не только тех, кто вернулся из-за границы, но и всех людей старше 60 лет (за исключением тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры или сдерживают распространение COVID-19).

Власти считают, что такие меры обезопасят пожилых людей, ведь они часто имеют другие заболевания и могут не пережить осложнений от COVID-19.

Однако если о здоровом человеке на самоизоляции некому позаботиться, он может в маске и перчатках ходить в магазины и аптеки в радиусе 2 километров от места его самоизоляции, а также дважды в день выгуливать домашних животных.

Граждане, которые еще прибывают из-за границы, а также с оккупированных территорий, должны проходить обязательную 14-дневную обсервацию (находиться под наблюдением врачей).

Соблюдение самоизоляции и обсервации будут мониторить с помощью приложения проекта "Дія".

За нарушение правил карантина предусмотрена административная ответственность (штрафы), а также уголовная ответственность (лишение свободы).

Знать больше: Новые жесткие ограничения на карантине: разрешения и запреты

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УП, уточнено
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019Кабинет министров
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