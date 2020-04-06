Новые правила действуют: маски и документы – для выхода, людям старше 60-ти – изоляция

С 6 апреля вступил в силу запрет Кабинета министров на пребывание в общественных местах без маски или респиратора, без документов, на прогулки в парках и скверах, на передвижение группой более двух, а людей старше 60 лет правительство обязало к самоизоляции на время карантина.

Источник: постановление Кабмина от 2 апреля

Детали: На прошлой неделе правительство решило усилить во всей стране карантин в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, но вступили в силу новые ограничения с 6 апреля.

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