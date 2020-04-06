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Умер священник, который болел COVID-19 на Тернопольщине

Понедельник, 6 апреля 2020, 09:40
Умер священник, который болел COVID-19 на Тернопольщине

В Тернопольской области – уже третья смерть от коронавирусной болезни СOVID-19: умер 57-летний священник.

Источник: Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом

Дословно: "Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым в Тернопольской области лабораторно подтвердили коронавирус.

Мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер.

Выражаем соболезнования родным".

Детали: Всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 3 человека. Ранее умерли 68-летний житель Монастырского района и 57-летняя жительница Козовского района.

По состоянию на 9 утра 6 апреля в Тернопольской области было зафиксировано 160 случаев заражения коронавирусом (на тот момент было известно о двух смертях).

Этому предшествовало: Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 23 марта заявлял, что священник Олег Винников, по подсчетам МВД, за неделю контактировал примерно с 500 людьми. Он назвал имя священника, чтобы те, кто контактировал с ним, оставались дома и при необходимости обратились к врачу.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияТернопольская область
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