В Киево-Печерской Лавре четверо больных COVID-19

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Понедельник, 6 апреля 2020, 12:22

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской Лавре зафиксировали 4 случая заболевания COVID-19.

Источник: брифинг городского головы 6 апреля

Прямая речь: "За прошедшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом. На сегодня в столице уже 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели 5 женщин в возрасте от 29 до 71 года и 16 мужчин от 24 до 82 лет. В частности, двое медиков. Также заболел 8-летний мальчик. Четыре случая заболевания - в Киево-Печерской Лавре".

Детали: По словам мэра, 9 пациентов госпитализировали в столичные больницы, 13 - лечатся дома на самоизоляции.

Что было раньше: 4 апреля сообщили, что братия Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие коронавируса. В частности, исследование прошел митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Кроме того Лавра закрылась на карантин и будет проводить богослужения в закрытом режиме.

 

Алена Мазуренко, УП
Темы: Covid-2019 коронавирус церковь Киев Виталий Кличко


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