На Буковине в реанимации младенец: у матери подозрение на COVID-19

В Черновицкой области в реанимационном отделении областной детской больницы находится младенец, мальчик родился от матери с подозрением на COVID-19.

Источник: пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации

Дословно: "По состоянию на 12:00, 6 апреля в реанимации областной детской больницы находится младенец. Это мальчик, который родился от матери с подозрением на COVID-19.

Состояние малыша улучшилось, его сняли с кислородной дотации".

Детали: Кроме того, в ОГА сообщили о состоянии других больных с подозрением или подтвержденным COVID-19:

В реанимации Глыбоцкой ЦРБ оказывают помощь 4 лицам. Коронавирус подтвержден у одного из этих пациентов, остальные - с подозрением. Одного больного госпитализировали в медицинское учреждение в ночь на 5 апреля в тяжелом состоянии с пневмонией, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные трое больных - на кислородной дотации.

В реанимации Сторожинецкой ЦРБ есть пациенты с подозрением на COVID-19, они на кислородной дотации. Это 3-е взрослых и один ребенок. Состояние больных - стабильно тяжелое. Если ребенку станет хуже, его планируют перевести в областную детскую больницу.

Пациент с подозрением на коронавирус, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у реанимации Кицманской ЦРБ. У него пневмония и аритмия.

В областной больнице двое больных с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 на кислородной дотации. Также на кислородной дотации 3-е человек с подозрением на коронавирус.

В реанимации Черновицкой городской больницы №1 - 3-е пациентов. В 2-х подтвержден коронавирус, их состояние улучшилось. Если положительная динамика сохранится, больных переведут в отделение. Состояние больного с подозрением на COVID-19 пока тяжелое.

В Хотинской ЦРБ одна пациентка в тяжелом состоянии. У нее двусторонняя пневмония, находится на кислородной поддержке. Также в больнице оказывают помощь больной, которая попала туда с инсультом. У женщины не было никаких признаков заболевания, но ей сделали тест, потому что она с Колинковец, где фиксировали случаи COVID-19. Результат оказался положительным, состояние женщины стабильно тяжелое.

Что было раньше: По состоянию на 10.00 6 апреля на Буковине, по данным ЦОЗ, зафиксировали 220 случаев заболевания, из них 5 - летальных.

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