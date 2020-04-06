В Киеве 28 мобильных групп делают ПЦР-тесты на дому – Кличко

Из общего количества по Украине - 5800 ПЦР-тестов - почти 40 процентов сделаны в Киеве.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Детали: По его словам, экспресс-тестами протестировано почти 2600 киевлян. Лабораторно исследовано - 2124 образца.

Прямая речь: "Сегодня в городе работают 28 мобильных групп, выезжающих к людям и делающих отбор образцов на ПЦР-тестирование. Благодаря этому мы увеличили охват и оперативность выявления очагов вируса и их локализацию. Сделали уже в целом 267 отборов образцов. Из них диагноз подтвердился у 37 киевлян".

Напомним: За минувшие сутки еще 22 киевлянина заболели коронавирусом. По состоянию на 6 апреля в столице 267 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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