Во дворе офисного центра в Николаеве произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия: в голову ранен человек известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов.

Источник: Новости N

Дословно: "Как удалось выяснить "Новостям-N", в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик. В данный момент он находится в реанимации БСМП

Детали: Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Место происшествия в настоящее время оцеплено патрульной полицией, на месте работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска.

На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

В связи с покушением на Михаила Титова в Николаеве объявлен план "Перехват" - разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах.