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Выстрелом в голову в Николаеве ранен авторитет "Мультик" – СМИ

Понедельник, 6 апреля 2020, 14:55
Выстрелом в голову в Николаеве ранен авторитет Мультик – СМИ

Во дворе офисного центра в Николаеве произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия: в голову ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов.

Источник: Новости N, полиция Николаевщины

Дословно: "Как удалось выяснить "Новостям-N", в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов, известный как Мультик. В данный момент он находится в реанимации БСМП".

 

Детали: Пострадавшего с места происшествия на частном автомобиле увезли в БСМП. Стрелявший с места происшествия скрылся.

Место происшествия в настоящее время оцеплено патрульной полицией, на месте работает следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции, оперативники управления уголовного розыска.

На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

В связи с покушением на Михаила Титова в Николаеве объявлен план "Перехват" - разыскивается автомобиль темного цвета на еврономерах.

UPD: В результате покушения Титов по кличке Мультик получил одно сквозное пулевое ранение, сообщают "Новости N".

Пуля попала в шею и прошла навылет через челюсть. Пострадавшего сразу же отвезли в БСМП, где его экстренно прооперировали. В больницу он был доставлен в состоянии геморрагического шока с давлением 80.

Врачам удалось стабилизировать состояние. В настоящее время больному вызвали бригаду челюстно-лицевых хирургов, которые произведут ревизию раны, чтобы ушить повреждения крупных кровеносных сосудов.

Отмечается, что главной опасностью для пострадавшего в настоявшее время является очень большая кровопотеря.

 

Полиция в свою очередь сообщает, что расследует обстоятельства стрельбы в Николаеве, во время которой ранен бизнесмен. Сообщение о стрельбе поступило около 14.00.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

 

Напомним: В августе 2017 года Генпрокуратура под руководством Юрия Луценко сообщала о задержании в ходе спецоперации "фигуранта криминальной хроники на юге Украины" Михаила Титова.

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Темы: криминалНиколаевская область
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