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Сарган: "Мультик" держал Николаевщину в своих руках

Среда, 30 августа 2017, 09:27
Михаил Титов, больше известный как Мультик

29 августа во время спецоперации сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали "фигуранта криминальной хроники на юге Украины" Михаила Титова.

Об этом пишет 30 августа, в Facеbook пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Его фамилия – на украинских и российских сайтах в списках криминальных авторитетов. Он – судим за двойное убийство гражданин Михаил Титов, куда более известный николаевцам как "Мультик" (кстати, на уголовном жаргоне это безобидное детское словечко означает галлюциногенные наркотики, а не фильмы Уолта Диснея)", – отметила Сарган.

По ее словам, "до вчера "Мультик" "держал "Николаевщину в своих руках.

Представитель Генпрокуратуры также распространила видео разговора Титова с главой местной фракции "Оппозиционного блока" "для понимания, как уголовный авторитет может управлять политиком областного уровня".

В записи присутствует нецензурная лексика.

Как сообщала "Украинская правда", 29 августа в Николаеве прошли обыски в 90 городских депутатов и предпринимателей.

Местная прокуратура отметила, что им вменяют злоупотребление бюджетными средствами, вымогательство и рейдерство.

В свою очередь, "Оппозиционный блок" заявил о давлении и дискредитации.

В результате совместной операции ГПУ и СБУ в Николаеве были задержаны 5 человек, в том числе - лидер устойчивой преступной организации Титов.

Украинская правда

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Темы: Николаевская областьГенпрокуратура
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