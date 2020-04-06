Оккупанты тянут в армию РФ более 3 тысячи крымчан

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Понедельник, 6 апреля 2020, 18:31

На временно оккупированной территории АР Крым Россия начала весенний призыв граждан на военную службу.

Источник: Представительство президента в Автономной Республике Крым

Детали: Всего с территории полуострова планируется отобрать и направить для прохождения военной службы около 3,3 тыс. человек. При этом большинство из них отправят за пределы полуострова в воинские части Южного и других военных округов государства-оккупанта.

Представительство вместе с правозащитными организациями направили в Международный уголовный суд сообщение о военных преступлениях РФ в Крыму, среди которых указан и принудительный призыв в ряды вооруженных сил государства-оккупанта.

В ведомстве напоминают, что такие действия РФ является системным военным преступлением, а то, что призыв проходит во время пандемии - ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил государства-оккупанта, а также непрерывная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой Конвенции.

Украинская правда
Темы: Крым оккупация армия


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