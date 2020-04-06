Запорожье все же ограничило передвижение общественным транспортом

1293 просмотра
Понедельник, 6 апреля 2020, 20:00

С 8 апреля проезд в общественном транспорте Запорожья будет разрешен исключительно по пропускам.

Источник: сообщение в Facebook мэра города Владимира Буряка

Детали: По его словам, такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны.

Как пояснил Буряк, это означает, что работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.), смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам - под свою ответственность.

Все остальные люди, продолжает мэр, должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости - в частности в магазины и аптеки, которые находятся вблизи их домов.

Он добавил, что город обустраивает блокпосты на случай, если решением областного штаба передвижение между городами будет полностью закрыто.

Предыстория:

  • 5 апреля мэр Запорожья сообщил, что в городе общественный транспорт будет работать в обычном режиме, несмотря на постановление Кабинета министров об ограничении его работы.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
От коронавируса умер киевский работник Укроборонпрома
В "антиколомойский" законопроект внесли рекордные 13 тысяч поправок
Конституционный суд предлагают перевезти в Харьков
Для забавы: полиция нашла, кто устроил пожар в Чернобыльской зоне
Все новости
здоровье

Овуляция это... Симптомы, как определить, высчитать и какие тесты на овуляцию

безопасность

Какая она, украинская Википедия, и можно ли ей доверять

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!