Запорожье все же ограничило передвижение общественным транспортом

С 8 апреля проезд в общественном транспорте Запорожья будет разрешен исключительно по пропускам.

Источник: сообщение в Facebook мэра города Владимира Буряка

Детали: По его словам, такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны.

Как пояснил Буряк, это означает, что работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.), смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам - под свою ответственность.

Все остальные люди, продолжает мэр, должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости - в частности в магазины и аптеки, которые находятся вблизи их домов.

Он добавил, что город обустраивает блокпосты на случай, если решением областного штаба передвижение между городами будет полностью закрыто.

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