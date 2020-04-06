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Зеленский призвал УГКЦ транслировать пасхальные богослужения онлайн

Понедельник, 6 апреля 2020, 20:42
Зеленский призвал УГКЦ транслировать пасхальные богослужения онлайн

6 апреля 2020 в помещении Офиса президента состоялась рабочая встреча Владимира Зеленского с главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом по противодействию коронавирусу.

Источник: Департамент информации Украинской греко-католической церкви

Детали: Собравшиеся обсуждали эпидемию COVID-19 в контексте Пасхи. Они отметили, что пасхальный период может быть временем наибольшего распространения этого вируса в обществе.

Зеленский рассказал, что со стороны государственной власти принято принципиальное решение дать возможность совершать пасхальные богослужения и транслировать их вживую. Крайне необходимо максимально убедить людей оставаться дома и обеспечить их всем необходимым для празднования Пасхи, не выходя из своих домов. Скопление людей в храмах или возле них несет серьезную угрозу их жизни и здоровью, отметил президент.

Что было раньше: В УГКЦ рассказали, что пасхальные корзины освятят онлайн.

Темы: коронавирусрелигияэпидемия
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