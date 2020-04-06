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Разумков анонсировал новую внеочередную Раду: назвал возможные даты

Понедельник, 6 апреля 2020, 22:12
Разумков анонсировал новую внеочередную Раду: назвал возможные даты

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу.

Источник: заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в телеэфире, которое передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно, пятница (9 или 10 апреля - УП)".

Детали: Он добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

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Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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