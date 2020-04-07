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На Буковине за день обнаружили 28 случаев коронавируса, 6 – у медработников

Вторник, 7 апреля 2020, 02:20
На Буковине за день обнаружили 28 случаев коронавируса, 6 – у медработников

6 апреля в Черновицкой области подтвердили 28 случаев заражения коронавирусом, 1 человек умер. Болезнь подтвердилась у 6 медицинских работников и 2 детей.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в Facebook

Прямая речь: "В Черновицкой области сегодня, 6 апреля, официально подтверждено еще 28 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных – двое детей 2 и 5 лет, а также 6 медицинских работников".

Детали: По словам главы ОГА, всего в области диагностировали 248 случаев инфицирования.

"В областной клинической больнице скончался инфицированный коронавирусом буковинец. 72-летний мужчина с Годилов Сторожинецкого района неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение", – сообщил Осадчук. Пациент находился в реанимации и со вчерашнего дня был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У больного подтвердили пневмонию. Умерший также имел сахарным диабетом.

В целом на Буковине жертвами коронавируса стали 6 человек.

Кроме того, сейчас 4 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 6 апреля в Украине зафиксировали 1319 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, из них 38 летальных случаев, а 28 человек уже выздоровели. 

Министерство здравоохранения решило только один раз в день публиковать данные по заболеваемости COVID-19 в Украине.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
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