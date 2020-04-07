В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки

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Вторник, 7 апреля 2020, 11:06

На материковой части Китая 6 апреля никто не умер от коронавирусной инфекции, а все 32 новых зафиксированных случая заражения коронавирусом – у прибывших из-за границы людей.

Источник: ежедневный отчет Национальной комиссии по здравоохранению КНР

Детали: Еще у 12 вернувшихся из-за границы есть подозрение на COVID-19.

89 пациентов выписали из больниц, 2365 "контактных" человек сняли с медицинского наблюдения. Тяжелых случаев стало на 54 меньше.

В Гонконге, Макао и на Тайване ситуация существенно не изменилась за последние сутки, новых смертей от последствий коронавируса не зафиксировали.

"Meduza" отмечает, что это первый отчет китайских властей без летальных исходов, начиная с 22 января. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.

Предыстория:

  • 29 марта власти Китая заявили, что им в целом удалось остановить передачу коронавируса внутри страны, но число завозных случаев продолжает расти и угрожает новым витком эпидемии.
  • В конце марта власти сняли карантин в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса. На 6 апреля там зафиксировано чуть более 500 активных случаев инфекции.
  • По данным университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,347 миллиона человек, 285 тысяч выздоровели, 75 тысяч умерли.

Темы: коронавирус Covid-2019 Китай


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