В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки

На материковой части Китая 6 апреля никто не умер от коронавирусной инфекции, а все 32 новых зафиксированных случая заражения коронавирусом – у прибывших из-за границы людей.

Источник: ежедневный отчет Национальной комиссии по здравоохранению КНР

Детали: Еще у 12 вернувшихся из-за границы есть подозрение на COVID-19.

89 пациентов выписали из больниц, 2365 "контактных" человек сняли с медицинского наблюдения. Тяжелых случаев стало на 54 меньше.

В Гонконге, Макао и на Тайване ситуация существенно не изменилась за последние сутки, новых смертей от последствий коронавируса не зафиксировали.

"Meduza" отмечает, что это первый отчет китайских властей без летальных исходов, начиная с 22 января. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.

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