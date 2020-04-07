Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки

Вторник, 7 апреля 2020, 11:06
В Китае впервые с января никто не умер от коронавируса за сутки

На материковой части Китая 6 апреля никто не умер от коронавирусной инфекции, а все 32 новых зафиксированных случая заражения коронавирусом – у прибывших из-за границы людей.

Источник: ежедневный отчет Национальной комиссии по здравоохранению КНР

Детали: Еще у 12 вернувшихся из-за границы есть подозрение на COVID-19.

89 пациентов выписали из больниц, 2365 "контактных" человек сняли с медицинского наблюдения. Тяжелых случаев стало на 54 меньше.

В Гонконге, Макао и на Тайване ситуация существенно не изменилась за последние сутки, новых смертей от последствий коронавируса не зафиксировали.

"Meduza" отмечает, что это первый отчет китайских властей без летальных исходов, начиная с 22 января. Первая смерть от коронавируса в стране произошла 11 января.

Предыстория:

  • 29 марта власти Китая заявили, что им в целом удалось остановить передачу коронавируса внутри страны, но число завозных случаев продолжает расти и угрожает новым витком эпидемии.
  • В конце марта власти сняли карантин в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавируса. На 6 апреля там зафиксировано чуть более 500 активных случаев инфекции.
  • По данным университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,347 миллиона человек, 285 тысяч выздоровели, 75 тысяч умерли.

Темы: коронавирусCovid-2019Китай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
Все новости...
Реклама: