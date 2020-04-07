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В Prozorro рассказали, как Украина закупает тесты на COVID-19

Вторник, 7 апреля 2020, 13:23
В Prozorro рассказали, как Украина закупает тесты на COVID-19

По состоянию на 5 апреля в Украине через Prozorro закупили 44 320 тестов на COVID-19 на 14 миллионов гривен, из них только 4442 штук - ПЦР-тесты.

Источник: аналитика Prozorro, обнародованная во вторник

Дословно: "С 25.03 по 4.04 включительно было приобретено более 27 тыс. тестов. Для сравнения, с 1.03 через Prozorro не было закуплено ни одного теста, в начале апреля таковых нет".

 

Детали: Рекордсменом по закупке тестов является Киевская область (свыше 10 тыс.). Активно их покупали также в Днепропетровской (7,6 тыс.) и Донецкой областях (5,5 тыс.).

Не спешат запасаться в Кировоградской (90 тестов), Ровенской (140) и Сумской (145) областях.

В Николаевской области, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 6 апреля не обнаружили ни одного случая заболевания COVID-19. Интересно, что в этой области первый договор о закупках тестов опубликовали в системе 25.03.

90% тестов, которые закупили в Украине через Prozorro - это экспресс-тесты. Они показывают наличие в крови антител к вирусу. То есть дают положительный результат для людей, организм которых активно борется с COVID-19, и тех, кто переболел. Их много покупают центры предоставления первичной медицинской помощи и обычные больницы.

Точно диагностировать коронавирус можно только по результатам ПЦР-тестов, которые устанавливают именно наличие вируса, а не антител к нему. Их преимущественно покупают лаборатории.

46% тестов (более 20 тыс. штук), которые купили через Prozorro, поставили 5 компаний. С ними заключили 52 договора на сумму 7,2 млн грн. Среди этой пятерки, две фирмы фигурируют в уголовных процессах.

В частности, интересная компания занимает четвертое место по поставкам тестов в Prozorro. ООО "АЛТ УКРАИНА ЛТД" - фигурант нескольких уголовных дел, о которых много пишут NashiGroshi. Из них два - касаются закупок.

ООО "Инкос лайн" - крупнейший поставщик тестов через Prozorro - тоже фигурирует в уголовном производстве о растрате. Интересно также, что третье место в рейтинге самых успешных поставщиков занимает фирма-новичок ООО "МЕД ДИАГНОСТИК". С ней пока заключили только один договор, однако на поставку 5000 тестов на 1,4 млн грн.

В список крупнейших поставщиков тестов также попали компании ООО "МРИЯ-Медикал" и КП "ФАРМАЦИЯ".

Напомним: По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 - летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019
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