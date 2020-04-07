"Слуга народа" пока не может отказаться от госденег в пользу борьбы с COVID-19

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в конце марта заявил, что политсила Зеленского отказалась от госфинансирования до конца года, однако на практике это решение не воплощено в жизнь.

Источник: Bihus.info, Корниенко в комментарии "Украинской правде"

Детали: Журналисты Bihus.info обратили внимание, что заявление об отказе от бюджетных денег не поступало в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, в компетенции которого принимать решение. И согласовать такой отказ только в год не позволяет закон.

Кроме того, подобное заявление председателя партии "Слуга народа" не может быть реализовано в рамках действующего законодательства. По крайней мере в таком виде, как об этом заявлено.

Отказаться от финансирования только на один год невозможно. По закону финансирование получается на весь период - то есть от выборов до выборов.

Дословно НАПК: "Таким образом, в случае получения Национальным агентством соответствующего заявления и принятия им соответствующего решения, Национальное агентство подготовит обращение в Министерство финансов Украины об уменьшении соответствующего бюджетного назначения. Стоит заметить, что действующим законодательством не предусмотрен отказ от государственного финансирования на определенный период, а затем следствием принятия Национальным агентством вышеупомянутых действий является прекращение государственного финансирования партии не только на один год, а в целом на весь период такого финансирования".

Детали: Bihus.info обращает внимание на другой вариант: не отказываться от получения денег, а после поступления направить их в Стабилизационный фонд. Однако и эта благородная идея не может быть воплощена в соответствии с законодательством, ведь государственное финансирование можно использовать исключительно на уставную деятельность политических партий. Благотворительность ею не является.

По данным портала публичных финансов e-data, в первом квартале 2020-го "Слуге народа" поступило от НАПК 35 млн грн. на финансирование уставной деятельности. Информации о дальнейших перечислениях средств со счетов партии "Слуга народа" портал e-data не содержит.

В комментарии УП сам Корниенко подтвердил изложенную журналистами информацию, отметив, что сейчас партия ищет выходы из правовой коллизии, но сказал, что политсила от своей идеи не отказывается.

Прямая речь: "Мы проводим правовые консультации с НАПК. Нет четкой позиции, что можно отказаться в год. За первый квартал уже перечислены эти средства. Сейчас мы ведем работу в двух направлениях. Первый: в рамках изменений в бюджет мы обращаемся к правительству, в профильный комитет с просьбой, возможно, уменьшить на эту сумму годовое финансирование партии, которое запланировано в бюджете. Но это тоже такой вариант не очень, потому что если мы уменьшим эту сумму, то НАПК все равно потом будет вынуждено нам уменьшить, но не не давать.

Второй вариант: направить эти средства самим в Стабилизационный фонд. Мы сейчас ищем механизм. Действительно, в уставе партии нет благотворительности и согласно законодательству это невозможно, но политическая партия может поддерживать объединение других граждан. Мы сейчас ищем правовой платформу, чтобы это было максимально честно, открыто и прозрачно, и все украинцы видели, что мы делаем. Как только этот механизм будет найден, мы сразу об этом сообщим".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что на момент предыдущего заявления политсила не учла все нюансы, Корниенкко сказал:

"Это было политическое заявление и для нас важно, чтобы те деньги, которые государство выделяет на наше финансирование в этом году, а это около 140 млн гривен, были направлены на борьбу с коронавирусом. Каким образом мы сейчас это сделаем юридически и финансово.. мы найдем путь не в обход закона".

Дополнительно: В 2020 году, по данным НАПК, государственное финансирование на уставную деятельность получают пять политических партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос". На это в бюджете предусмотрено более 280 миллионов гривен. Из которых более 140,5 млн - на "Слугу народа".