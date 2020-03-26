"Слуга народа" отказалась от госфинансирования

Партия "Слуга народа" отказывается от государственного финансирования на 2020 год и просит, чтобы эти деньги направили на покупку средств для медиков, противодействующих коронавирусу.

Источник: пресс-служба партии 26 марта, заявление главы партии Александра Корниенко

Прямая речь Корниенко: "Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса".

Детали: Общая сумма, которую направили на финансирование партий в 2020 году, 212,6 млн гривен. "Слуга народа" призывает другие партии поступить так же: "За эти средства страна сможет обеспечить медиков надлежащим количеством средств индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии".

Отмечается, что партия продолжит функционировать за счет возмещения средств, которые потратила на прошлогоднюю парламентскую кампанию, ведь партии, попавшие в Раду, получили возмещение затрат.

Кроме того, первый квартал деятельности партий в этом году уже профинансировали.

В "СН" считают, что этих средств должно хватить, чтобы финансировать партдеятельность в 2020 году: "Придется "затянуть пояса" и отказаться от ряда проектов. Но эти проблемы сейчас являются мелкими по сравнению с теми вызовами, стоящими перед Украиной и украинцами" .

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