"Слуга народа" отказалась от госфинансирования
Партия "Слуга народа" отказывается от государственного финансирования на 2020 год и просит, чтобы эти деньги направили на покупку средств для медиков, противодействующих коронавирусу.
Источник: пресс-служба партии 26 марта, заявление главы партии Александра Корниенко
Прямая речь Корниенко: "Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса".
Детали: Общая сумма, которую направили на финансирование партий в 2020 году, 212,6 млн гривен. "Слуга народа" призывает другие партии поступить так же: "За эти средства страна сможет обеспечить медиков надлежащим количеством средств индивидуальной защиты, осуществить доплаты за работу в условиях пандемии".
Отмечается, что партия продолжит функционировать за счет возмещения средств, которые потратила на прошлогоднюю парламентскую кампанию, ведь партии, попавшие в Раду, получили возмещение затрат.
Кроме того, первый квартал деятельности партий в этом году уже профинансировали.
В "СН" считают, что этих средств должно хватить, чтобы финансировать партдеятельность в 2020 году: "Придется "затянуть пояса" и отказаться от ряда проектов. Но эти проблемы сейчас являются мелкими по сравнению с теми вызовами, стоящими перед Украиной и украинцами" .
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Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика
Напомним:
- По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, по состоянию на 26 марта от коронавируса во всем мире вылечились 118 245 человек, умерли 22 169 человек. С момента распространения болезни зарегистрировали 491 623 случаев инфицирования.
- В Украине обнаружили 162 случая заболевания COVID-19, 5 человек погибли, 1 - вылечился.
- 25 марта Кабинет министров продлил карантин в стране до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.
- Из-за коронавируса города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.