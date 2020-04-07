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Первая сумчанка, в которой нашли коронавирус, выздоровела

Вторник, 7 апреля 2020, 14:55
Первая сумчанка, в которой нашли коронавирус, выздоровела

Первая жительница Сум, в которой 25 марта подтвердили коронавирусную инфекцию, поборола болезнь.

Источник: брифинг Сумской ОГА, местный сайт 0542

Прямая речь и.о. директора Сумского областного лабораторного центра МЗ Владимира Збаражского: "Первая больная, в которой был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее нет уже соответствующего вируса.

Думаю, что она уже может сегодня, а может в течение 3 дней на этой неделе. Она может пойти домой".

Детали: По его словам, у лиц, контактировавших с женщиной, коронавируса не обнаружили.

Местное издание пишет, что речь идет о 49-летней сотруднице налоговой инспекции, которая вернулась из отпуска из Праги 10 марта.

Коронавирус у женщины подтвердили 25 марта.

Збаражский сообщил, что сейчас в области подтвердили 51 случай заболевания: 25 случаев в Конотопском районе, 3 случая в Сумах, 4 - в Охтырке, 2 - в Тростянецком районе, 4 - в Шосткинском районе, 13 - в Кролевецком районе.

2 случая в области - летальные.

Алена Мазуренко, УП
Темы: СумыкоронавирусCovid-2019Сумская область
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