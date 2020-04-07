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Минздрав проверит феномен Николаевской области: ни одного случая COVID-19

Вторник, 7 апреля 2020, 15:39
Минздрав проверит феномен Николаевской области: ни одного случая COVID-19

В Министерстве здравоохранения рассмотрят вопрос, почему в Николаевской области пока не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Источник: заместитель главы Минздрава главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 7 апреля

Прямая речь: "Случаи подозрения зарегистрированы во всех регионах Украины, в то же время ни одного случая не зарегистрировано в Николаевской области. Поэтому у нас сегодня работают бригады медицинских работников, в состав которых входят представители Министерства здравоохранения, Национальной службы здоровья Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также отдельно от них работают эксперты-вирусологи, которые ездят по всем вирусологическим лабораториям.

Поэтому феномен Николаевской области будет также подробно рассмотрен: почему там не зарегистрированы случаи (COVID-19). Реальная ли это картина, или может у нас где-то есть нарушения алгоритмов".

Детали: О результатах проверки санврач пообещал рассказать на брифинге.

Напомним: По состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Украинская правда
Темы: коронавирусНиколаевская областьМинздрав
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